Де в понеділок у Кременчуці не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 16:03
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У понеділок, 26 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 20.00
З 8.00 до 19.00
- пров. Веселий
- вул. Івана Франка, 29, 33
- вул. Перекопська, 40
- с. Мала Кохнівка.
З 8.00 до 18.00
- вул. Сержанта Філіппова, 23-47
- пров. Івана Приходька, 1, 8-10
- вул. Олександрійська, 2
- вул. Івана Приходька, 97-109.
З 8.00 до 17.00
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166
- вул. Гайдамацька, 80
- вул. Івана Приходька, 11-25
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- вул. Республіканська, 65А-71
- вул. Республіканська, 98-138
- вул. Чумацький Шлях, 87-123
- пр. Ополченський, 6-14
- просп. Полтавський, 5-44/2
- вул. Романа Шухевича, 3-9
- пров. Гарматний, 3-22
- пров. Калиновий, 1-9А
- пров. Криворізький, 2/2-18
- пров. Літературний, 3-5
- пров. Новогеоргіївський, 10А
- пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2
- пров. Ударний, 2Б-16
- пров. Фізкультурний, 1А-22
- вул. Щаслива, 2-40.
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