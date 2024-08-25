Де в понеділок у Кременчуці не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 26 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 20.00 с. Потоки. З 8.00 до 19.00 пров. Веселий

вул. Івана Франка, 29, 33

вул. Перекопська, 40

с. Мала Кохнівка. З 8.00 до 18.00 вул. Сержанта Філіппова, 23-47

пров. Івана Приходька, 1, 8-10

вул. Олександрійська, 2

вул. Івана Приходька, 97-109. З 8.00 до 17.00 вул. Академіка Герасимовича, 95-166

вул. Гайдамацька, 80

вул. Івана Приходька, 11-25

вул. Народних Ополченців, 1-46

вул. Республіканська, 65А-71

вул. Республіканська, 98-138

вул. Чумацький Шлях, 87-123

пр. Ополченський, 6-14

просп. Полтавський, 5-44/2

вул. Романа Шухевича, 3-9

пров. Гарматний, 3-22

пров. Калиновий, 1-9А

пров. Криворізький, 2/2-18

пров. Літературний, 3-5

пров. Новогеоргіївський, 10А

пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2

пров. Ударний, 2Б-16

пров. Фізкультурний, 1А-22

вул. Щаслива, 2-40.

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