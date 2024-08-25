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Зупинилося серце ексголовного редактора ТК «Візит» журналіста Олександра Куліша

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 753

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким 

Помер журналіст та ексголовний редактор телекомпанії «Візит» Олександр Куліш. Олександр Якович після навчання в 19 школі закінчив Київський театральний інститут ім. Карпенка Карого та Дніпропетровський державний університет. 

 

— Олександр Куліш… Мій вчитель і мій товариш — найрозумніший і наймудріший ексголовний редактор ТК «ВІЗИТ»… Найталановитіший актор і впізнаваний — з перших слів — «Золотий голос Кременчука», — написала на своїй сторінці ексголовна редакторка Візиту Анна Плаксій. 

 

Олександр Якович був активним учасником змін після проголошення Незалежності України. Навіть після виходу на пенсію відвідував міські заходи. 

Вашій увазі відео кліп співачки Неллі Кушнір, де Олександр Куліш зіграв коханого. 

 

Попередньо прощання з Олександром Кулішем заплановане на вівторок 27 серпня. 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким.


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Автор: Альона Душенко
Теги: помер журналіст
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