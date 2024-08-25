Зупинилося серце ексголовного редактора ТК «Візит» журналіста Олександра Куліша

Помер журналіст та ексголовний редактор телекомпанії «Візит» Олександр Куліш. Олександр Якович після навчання в 19 школі закінчив Київський театральний інститут ім. Карпенка Карого та Дніпропетровський державний університет.
Олександр Якович був активним учасником змін після проголошення Незалежності України. Навіть після виходу на пенсію відвідував міські заходи.
Вашій увазі відео кліп співачки Неллі Кушнір, де Олександр Куліш зіграв коханого.
Попередньо прощання з Олександром Кулішем заплановане на вівторок 27 серпня.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.