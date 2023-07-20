Спортсмени з Кременчука здобули медалі на чемпіонаті світу з параатлетики

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У доробку спортсменів — «золото», «срібло» та «бронза»

Легкоатлети з Кременчука, Олександр Яровий, Володимир Пономаренко та Максим Коваль, вибороли медалі різного ґатунку на цьогорічному чемпіонаті світу з параатлетики.

Про це повідомили на сайті Національного комітету спорту інвалідів України 19 липня.

Друге місце у штовханні ядра посів Володимир Пономаренко, а третє — Олександр Яровий. Ще один спортсмен родом з Кременчука, Максим Коваль, який зараз виступає за Черкаську область, виборов золоту медаль. Крім того, легкоатлет побив світовий рекорд — 17.57 метри, який до цього також належав йому (17.34).

Змагання проходили в Парижі. Зазначено, що України посіла 5 загальнокомандне місце та виборола 22 ліцензії на Паралімпіаду-2024 (18 чоловіки, 4 жінки).