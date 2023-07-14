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Кременчук, Спорт, Кременчук

Легкоатлети з Кременчука виборюють медалі та б’ють рекорди на чемпіонаті світу з параатлетики

Сьогодні, 15:45 Переглядів: 196

 У доробку кременчуцьких легкоатлетів — «золото» та «бронза»

Спортсмени родом з Кременчука Олександр Яровий та Максим Коваль посіли призові місця зі штовхання ядра на чемпіонаті світу з параатлетики у Парижі. Про це повідомили в пресслужбі кременчуцької міської ради 14 липня.

Зазначено, що Олександр покращив свій результат у порівнянні з нещодавніми Глобальними Іграми INAS. Спортсмен посів третє місце

Максим Коваль, який зараз виступає за Черкаську область, виборов золоту медаль. Крім того, легкоатлет побив світовий рекорд — 17.57 метри, який до цього також належав йому (17.34).

За словами національного комітету спорту інвалідів України, у змаганнях бере участь 1300 параатлетів зі 107 країн світу та змагаються за 168 медалей.

Україну представляє 31 спортсмен: 20 — з ураженнями опорно-рухового апарату, 4 з порушеннями зору та 7 — з порушеннями розумового і фізичного розвитку.

Цей чемпіонат триває з 9 по 17 липня і стане найважливішим етапом у здобутті ліцензій на Паралімпіаду-2024.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: параатлетика
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