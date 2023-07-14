На Полтавщині легковик врізався у вантажівку: є загиблий

Сьогодні, 15:23 Переглядів: 0

Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовує слідство

14 липня, приблизно о 8.20, на розвилці автодороги Гадяч-Ромни, неподалік села Млини Лохвицької громади сталась ДТП. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавської області. За даними слідства, автомобіль ВАЗ 2103, під керуванням 34-річного чоловіка, зіткнувся з вантажівкою «МАЗ», якою керував 31-річний водій. Унаслідок зіткнення водій легковика загинув на місці. За фактом ДТП вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовує слідство.

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