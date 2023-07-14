Овочі дешевшають, а курятина дорожчає: як змінилися ціни в Кременчуці на цьому тижні

Сьогодні, 16:05 Переглядів: 180

Овочі на Кременчуччині дешевшають з початку липня

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району за минулий тиждень. З цією інформацією сьогодні, 14 липня, журналістів ознайомив заступник начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко.

З початку липня овочі на Кременчуччині дешевшають, що пояснюється сезонним фактором. Подорожчали лишу курятина та автомобільне пальне.

Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби станом на 13 липня.

найбільше подешевшали:

буряк — на 13,00 грн за кг;

морква — на 9,55 грн за кг;

картопля — на 8,15 грн за кг;

капуста білокачанна — на 5,97 грн за кг;

цибуля ріпчаста — на 4,25 грн за кг;

сіль — на 1,25 грн за кг;

яйця — на 0,75 грн за десяток;

крупа гречана — на 0,10 грн за кг.

Найбільше подорожчали:

птиця (тушки курячі) — на 3,00 грн за кг.

дизельне пальне — на 0,24 грн за літр;

автогаз — на 0,25 грн за літр.

Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.