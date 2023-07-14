Житель Полтавщини впав з мопеда під час руху і загинув

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13 липня, приблизно о 16.40, в селі Наталівка Гребінківської тергромади, Лубенського району місцеві мешканці виявили тіло чоловіка без ознак життя. Про це повідомили в ГУ НП Полтавщини.

Виявилось, 61-річний місцевий мешканець на мопеді Верховина не впорався з керуванням та упав. Унаслідок падіння чоловік отримав травми, від яких помер на місці.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Причини та обставини події з’ясовує слідство.