На каски та бронежилети для комунальників з бюджету Кременчука витратять 533 тисячі гривень

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 269

Каски та бронежилети призначені для збереження життя і здоров’я працівників комунальних підприємств, яких направлять у відрядження до Херсону

Працівників комунальних підприємств, які направляються у відрядження до міста Херсон, забезпечать касками та бронежилетами. Відповідне рішення виконавчого комітету щодо виділення на це коштів, депутати Кременчуцької міської ради затвердили на позачерговій XX сесії, яка відбулася 14 липня.

У ньому йдеться про виділення 533 380 гривень зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади на «придбання касок та бронежилетів для збереження життя і здоров’я працівників комунальних підприємств, які направляються у відрядження до міста Херсон».

Ці кошти виділяються за зверненням адміністративно-господарчого відділу міськвиконкому.

Нагадаємо, 9 червня, на сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили рішення виконавчого комітету про виділення зі Стабілізаційного фонду 125 400 гривень на придбання матеріально-технічних засобів для забезпечення навчального процесу із загальновійськової підготовки для чиновників та працівників комунальних підприємств міста.

А 16 червня депутати затвердили рішення виконавчого комітету про виділення зі Стабілізаційного фонду 311 тисяч гривень на обладнання для створення навчальних класів з загальновійськової підготовки чиновників та комунальників.