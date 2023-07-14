НАК «Нафтогаз України» або ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ»: їх кременчуцька влада пропонує назначити надавачем послуг з опалення на лівому березі міста

На думку місцевих депутатів і чиновників, обидва варіанти підходять для зменшення платіжок за тепло та гарячу воду. Аби тільки не «Полтаватеплоенерго». А компенсувати різницю у тарифах хочуть із держбюджету
У кременчуцької міської влади є два бачення розв’язання проблеми тарифів, які застосовує для споживачів лівобережжя Кременчука ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго», і які є більшими за ті, що діяли в місті станом до 24 лютого 2022 року.
Сьогодні, 14 липня, на пленарному засіданні позачергової XX сесії Кременчуцької міської ради під час обговорення рішення про звернення до керівництва країни та області щодо передачі цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу «Кременчуцька ТЕЦ» до державної власності, в Олександра Роженка з фракції «Рідне місто» виникло питання щодо того, хто ж буде управляти цим об'єктом.
За його словами, якщо навіть держава забере до себе цей цілісний майновий комплекс, то вона може залишити його у господарському віданні у «Полтаватеплоенерго», яке буде знову надавачем послуг.
На це міський голова Віталій Малецький відповів, що в останньому абзаці звернення йдеться про прохання передати ТЕЦ до державної власності в управління АТ «НАК «Нафтогаз України».
Міський голова розповів і про інший варіант, якщо дане звернення не буде підтримано — тоді на обласному рівні кременчуцька влада намагатиметься зробити так, щоб оператором і надавачем послуг була ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ».
Він також зазначив, що по КП «Теплоенерго» ведеться робота, щоб місцевий надавач послуг також мав коректний розрахунок щодо відшкодування різниці в тарифах. І ті кошти, які місто дало як пряме фінансування зарахували для подальшої компенсації.
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