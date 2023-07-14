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НАК «Нафтогаз України» або ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ»: їх кременчуцька влада пропонує назначити надавачем послуг з опалення на лівому березі міста

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 275

 

На думку місцевих депутатів і чиновників, обидва варіанти підходять для зменшення платіжок за тепло та гарячу воду. Аби тільки не «Полтаватеплоенерго». А компенсувати різницю у тарифах хочуть із держбюджету

У кременчуцької міської влади є два бачення розв’язання проблеми тарифів, які застосовує для споживачів лівобережжя Кременчука ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго», і які є більшими за ті, що діяли в місті станом до 24 лютого 2022 року.

Сьогодні, 14 липня, на пленарному засіданні позачергової XX сесії Кременчуцької міської ради під час обговорення рішення про звернення до керівництва країни та області щодо передачі цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу «Кременчуцька ТЕЦ» до державної власності, в Олександра Роженка з фракції «Рідне місто» виникло питання щодо того, хто ж буде управляти цим об'єктом.

За його словами, якщо навіть держава забере до себе цей цілісний майновий комплекс, то вона може залишити його у господарському віданні у «Полтаватеплоенерго», яке буде знову надавачем послуг.

 

— У нас є якісь пропозиції щодо того, хто може взяти цей об'єкт у господарське відання та надавати ці послуги. І що зміниться для жителів? Зміниться на одноставковий тариф? переглянеться методика? Що в результаті отримають звичайні споживачі та підприємці? — запитав Олександр Роженко.

На це міський голова Віталій Малецький відповів, що в останньому абзаці звернення йдеться про прохання передати ТЕЦ до державної власності в управління АТ «НАК «Нафтогаз України».

— У «Нафтогазу України» є близько 10 ТЕЦ в управлінні. Вони ними керують і забезпечують паливом, забезпечують підготовку та стале проходження опалювальних сезонів. Ми бачимо, що це може ефективно здійснювати «Нафтогаз України», — зауважив Віталій Малецький.

 

Міський голова розповів і про інший варіант, якщо дане звернення не буде підтримано — тоді на обласному рівні кременчуцька влада намагатиметься зробити так, щоб оператором і надавачем послуг була ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ».

— Попередні консультації, які були проведені з ними, говорять про те, що вони готові працювати на тарифі, що діяв до 24 лютого 2022 року, паралельно подаючи розрахунки на відшкодування різниці в тарифах, — заявив Віталій Малецький.

Він також зазначив, що по КП «Теплоенерго» ведеться робота, щоб місцевий надавач послуг також мав коректний розрахунок щодо відшкодування різниці в тарифах. І ті кошти, які місто дало як пряме фінансування зарахували для подальшої компенсації.

— Тому варіант ідеальний — «Нафтогаз України». Інший варант — ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ», принаймні на цей опалювальний сезон, — наголосив Віталій Малецький.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: Полтаватеплоенерго Нафтогаз України Кременчуцька ТЕЦ Кременчуцька міська рада тарифи Олександр Роженко Віталій Малецький
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