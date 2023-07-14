Що сьогодні подорожчало на заправках Полтавщини: вартість бензину, дизеля та газу 14 липня

Сьогодні, 17:21 Переглядів: 70

Сьогодні ціни на автогаз підняли дві мережі АЗС

На заправках Кременчука та Полтавщини сьогодні зберігається відносна стабільність. Лише на двох мережах АЗС незначно подорожчав автогаз. Ціни на бензин та дизель на АЗС сьогодні не змінилися у жодній мережі.

Нагадаємо, експерти прогнозують, що подорожчання автомобільного пального продовжиться й ціни будуть поступово зростати до кінця липня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 14.07.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 49,33 0,00 0% Бензин А-95 47,89 0,00 0% Бензин А-92 45,76 0,00 0% Дизельне пальне 46,59 0,00 0% Газ автомобільний 23,39 +0,13 +0,569%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 14.07.2023 р.