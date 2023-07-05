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Кременчук, Споживач

Що робити кременчужанам, на яких «Полтаватеплоенерго» подало до суду за борги

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 1

 

Роз'яснення від кременчуцьких чиновників і зразки документів

У Кременчуцькій міській раді розповіли, що робити споживачам, на яких ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» подало до суду щодо стягнення заборгованості за постачання теплової енергії за опалювальний період 2022-2023.

За словами місцевих чиновників, таким кременчужанам своєю чергою потрібно особисто подати позовну заяву до суду про зобов’язання «Полтаватеплоенерго» перерахувати вартість наданих послуг з постачання тепла за опалювальний період 2022-2023 і до дня ухвалення відповідного рішення суду до рівня цін за послуги, що застосовувались станом на 24 лютого 2022 року.

До заяви потрібно додати:

  • копії рішень міської ради;
  • копії листів Департаменту економіки систем життєзабезпечення Міністерства розвитку громад та територій України;
  • копія паспорта та ідентифікаційного коду;
  • копія правовстановлюючого документа на квартиру;
  • копію платіжки за комунальні послуги за лютий 2022 року;
  • копії платіжок за комунальні послуги за листопад-грудень 2022 року;
  • копію платіжки за комунальні послуги за травень/червень 2023;
  • копії позовної заяви з додатками для усіх сторін у 3-х примірниках.

Після подачі позову потрібно подати клопотання по справі, де «Полтаватеплоенерго» звернулось до суду про стягнення заборгованості.

Покрокова детальна інструкція та зразок позову з додатками доступний за посиланням.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: fainemisto.tv
Теги: Полтаватеплоенерго тарифи суд опалення тепло гаряча вода Кременчуцька міська рада довідник поради
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