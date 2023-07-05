Що робити кременчужанам, на яких «Полтаватеплоенерго» подало до суду за борги

У Кременчуцькій міській раді розповіли, що робити споживачам, на яких ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» подало до суду щодо стягнення заборгованості за постачання теплової енергії за опалювальний період 2022-2023.
За словами місцевих чиновників, таким кременчужанам своєю чергою потрібно особисто подати позовну заяву до суду про зобов’язання «Полтаватеплоенерго» перерахувати вартість наданих послуг з постачання тепла за опалювальний період 2022-2023 і до дня ухвалення відповідного рішення суду до рівня цін за послуги, що застосовувались станом на 24 лютого 2022 року.
До заяви потрібно додати:
Після подачі позову потрібно подати клопотання по справі, де «Полтаватеплоенерго» звернулось до суду про стягнення заборгованості.
Покрокова детальна інструкція та зразок позову з додатками доступний за посиланням.
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