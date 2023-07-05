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Дві доби у Кременчуці буде більш забруднене повітря, ніж зазвичай

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 409

 

Містян просять у цей період не використовувати власний транспорт із двигунами внутрішнього згоряння

До кінця доби 5 липня, протягом доби 6 липня та вночі 7 липня зберігатимуться метеорологічні умови, що сприятимуть накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі атмосферного повітря в місті Кременчуці.

Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді з посиланням на Лабораторію спостережень за забрудненням атмосферного повітря (ЛСЗА) м. Кременчука Полтавського обласного центру з гідрометеорології.

Жителям міста рекомендується по можливості не використовувати власний автотранспорт з двигунами внутрішнього згоряння у цей період.

Попередження також передано підприємствам для вжиття ними заходів щодо регулювання викидів забруднювальних речовин відповідно до першого режиму роботи в період несприятливих метеорологічних умов.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Flickr
Теги: забруднення повітря якість повітря повітря Лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря м. Кременчука Полтавський обласний центр з гідрометеорології
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