Дві доби у Кременчуці буде більш забруднене повітря, ніж зазвичай

До кінця доби 5 липня, протягом доби 6 липня та вночі 7 липня зберігатимуться метеорологічні умови, що сприятимуть накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі атмосферного повітря в місті Кременчуці.
Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді з посиланням на Лабораторію спостережень за забрудненням атмосферного повітря (ЛСЗА) м. Кременчука Полтавського обласного центру з гідрометеорології.
Жителям міста рекомендується по можливості не використовувати власний автотранспорт з двигунами внутрішнього згоряння у цей період.
Попередження також передано підприємствам для вжиття ними заходів щодо регулювання викидів забруднювальних речовин відповідно до першого режиму роботи в період несприятливих метеорологічних умов.
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