З бюджету Кременчука виділені кошти на проведення загальновійськової підготовки чиновників

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На позачерговій ХХ сесія Кременчуцької міської ради, яка відбулася 9 червня, депутати затвердили рішення виконавчого комітету щодо виділення коштів на придбання матеріально-технічних засобів для забезпечення навчального процесу з загальновійськової підготовки для чиновників та працівників комунальних підприємств міста. Кошти у сумі 125 400 грн виділені Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади.

Нагадаємо, 10 березня 2023 року депутати міської ради затвердили «Програму загальновійськової підготовки працівників структурних підрозділів та комунальних підприємств виконавчого органу Кременчуцької міської ради до територіальної оборони для забезпечення національного спротиву». На ці потреби загалом передбачено витратити понад 461 тисячу грн.

Отже, це лише перша частина коштів, передбачених цією програмою.