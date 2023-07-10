Дешевшає все, окрім автомобільного пального: як змінилися ціни в Кременчуці на минулому тижні

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 229

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району за минулий тиждень. З цією інформацією сьогодні журналістів ознайомив начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.

Протягом червня овочі в Кременчуці дорожчали, а у липні все дешевшає, що пояснюється сезонним фактором. Подорожчав лише цукор, який використовують для виготовлення варіння. З автомобільним пальним все навпаки.

Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби минулого тижня

Найбільше подешевшали:

цибуля ріпчаста — на 10,53 грн за кг;

капуста білокачанна — на 8,39 грн за кг;

картопля — на 7,00 грн за кг;

олія соняшникова — на 6,85 грн за літр;

буряк — на 4,60 грн за кг;

морква — на 3,50 грн за кг;

молоко (пакет 0,9 л) — на 1,70 грн;

яйця — на 0,55 грн за десяток;

борошно — на 0,45 грн за кг;

крупа гречана — на 0,40 грн за кг.

Найбільше подорожчали:

дизельне пальне — на 3,49 грн за літр;

бензин — на 2,45 грн за літр;

автогаз — на 0,80 грн за літр;

цукор — на 1,05 грн за кг.

Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.