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У Кременчуці перекрили частину вул. Соборної

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 0

Ремонтують дорогу

У Кременчуці перекрили для проїзду автотранспорту частину вул. Соборної. Там асфальтують дорогу.

 

Зважайте під час поїздки. 

 

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Автор: Олеся Данилова
Теги: ремонт доріг вулиця Соборна
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