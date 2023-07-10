У ДТП в Полтаві травмувалися троє дорослих та двоє дітей — поліція встановлює обставини

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В обласному центрі зіткнулися дві автівки

9 липня, близько 16.00, на вулиці Маршала Бірюзова у Полтаві сталась ДТП. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою версією слідства, ВАЗ 21099, під керуванням 37-річного полтавця, зіткнувся з SKODA FABIA, яким керував 32-річний місцевий мешканець.

Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали обидва водії та 37-річна пасажирка автомобіля ВАЗ. Ще двоє неповнолітніх пасажирів, 13-річний хлопець та 16-річна дівчина, які перебували у ВАЗі, отримали незначні тілесні ушкодження. Після огляду лікарів їх відпустили додому.

За даним фактом слідчий розпочав кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.