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Стало відомо, який кременчуцький сайт працював з російськими рекламодавцями

Сьогодні, 11:50 Переглядів: 314

 

Адміністратора оштрафували за те, що користувався забороненою в Україні платіжною системою

Автозаводський районний суд Кременчука оштрафував адміністратора інтернет-ресурсу «Кременчуг online» за використання забороненої в Україні платіжної системи WebMoney Transfer. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Нагадаємо, кременчужанин, який був громадянином Росії та 20 років жив у нашому місті на основі посвідки на проживання, тримав свій бізнес завдяки рекламодавцям з РФ.

Він як фізична особа-підприємець 26 листопада 2005 року зареєстрував особистий кабінет у платіжній системі WebMoney Transfer, а пізніше прикріпив до нього свої банківські рахунки у «Приватбанку». З 2013 року і дотепер він надавав рекламні послуги на інтернет-ресурсі «Кременчуг online». Оплату за надані ним послуги, виведення та перекази електронних грошей робив через платіжну систему WebMoney Transfer, яка заборонена на території України з 14 травня 2018 року.

Також кременчужанин встановив на свій мобільний застосунок WebMoney Кеeреr та вів пошук рекламодавців на рекламних біржах Collaborator.pro і Miralinks.

Електронні гроші, які чоловік отримував після розміщення реклами на сайті «Кременчуг online», він виводив на особисті банківські рахунки або отримував готівку.

Під час досудового розслідування обвинувачений уклав угоду з прокурором Полтавської обласної прокуратури та беззаперечно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 200 КК України (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).

За вироком суду, впродовж 10 місяців чоловік має сплатити штраф — 51 тис. грн, виплачуючи 5100 грн щомісячно. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: колаборанти реклама суд вирок суду сайт
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