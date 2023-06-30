Мешканець Кременчука тримав свій бізнес завдяки рекламодавцям з Росії

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Чоловік виявився громадянином Росії, який 20 років проживав у Кременчуці на основі посвідки на проживання

Мешканець Кременчука створив новинний інтернет-ресурс, куди залучав рекламодавців з Росії. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Відомо, що чоловік насправді громадянин РФ, який 20 років проживав у Кременчуці, на основі посвідки на проживання. Він створив новинний інтернет-ресурс, який орієнтувався на місцеву аудиторію та забезпечував прибутковість свого бізнесу, підшуковуючи рекламодавців на російських платформах.

Серед його клієнтів були й такі, що маскуються під українські проєкти, але при цьому не мають ліцензії на провадження діяльності в Україні.

Для розрахунків за розміщення реклами використовували заборонену російську платіжну систему Webmoney transfer. Прибуток злочинець згодом конвертував у підпільних онлайн-обмінниках в українську валюту. В обговореннях на його форумі щомісячно беруть участь до 20 тисяч читачів.

Також відомо, що через активізацію проросійськи налаштованих дискусій на форумі підприємець вже потрапляв в поле зору правоохоронців ще до широкомасштабного вторгнення.

За фактом використання забороненої російської платіжної системи при розрахунках з рекламодавцями було розпочато кримінальне провадження.

У ході обшуків у помешканні чоловіка правоохоронці виявили мобільний телефон, сім-карти та банківські карти із доказами протиправної діяльності.

На основі зібраних доказів чоловіку вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального Кодексу України.