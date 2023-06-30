Мешканець Кременчука тримав свій бізнес завдяки рекламодавцям з Росії

Чоловік виявився громадянином Росії, який 20 років проживав у Кременчуці на основі посвідки на проживання
Мешканець Кременчука створив новинний інтернет-ресурс, куди залучав рекламодавців з Росії. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Відомо, що чоловік насправді громадянин РФ, який 20 років проживав у Кременчуці, на основі посвідки на проживання. Він створив новинний інтернет-ресурс, який орієнтувався на місцеву аудиторію та забезпечував прибутковість свого бізнесу, підшуковуючи рекламодавців на російських платформах.
Серед його клієнтів були й такі, що маскуються під українські проєкти, але при цьому не мають ліцензії на провадження діяльності в Україні.
Для розрахунків за розміщення реклами використовували заборонену російську платіжну систему Webmoney transfer. Прибуток злочинець згодом конвертував у підпільних онлайн-обмінниках в українську валюту. В обговореннях на його форумі щомісячно беруть участь до 20 тисяч читачів.
Також відомо, що через активізацію проросійськи налаштованих дискусій на форумі підприємець вже потрапляв в поле зору правоохоронців ще до широкомасштабного вторгнення.
За фактом використання забороненої російської платіжної системи при розрахунках з рекламодавцями було розпочато кримінальне провадження.
У ході обшуків у помешканні чоловіка правоохоронці виявили мобільний телефон, сім-карти та банківські карти із доказами протиправної діяльності.
На основі зібраних доказів чоловіку вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального Кодексу України.
Наразі СБУ з’ясовує, чи був залучений чоловік спецслужбами РФ до схем фінансування протиправної діяльності на шкоду державній безпеці України.
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