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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині у згорілому авто знайшли тіло людини

Сьогодні, 13:16 Переглядів: 1 070

 

Поліція внесла відомості до ЄРДР за фактом умисного вбивства

На Полтавщині в авто, що згоріло, знайшли тіло людини. Про це інформує Лубенський райвідділ поліції.

29 червня близько 13.40 до відділення поліції №2 (м. Хорол) надійшло повідомлення від 32-річного місцевого мешканця, що неподалік села Староаврамівка Хорольської тергромади знайшли згорілий автомобіль. На місце події прибули слідчо-оперативна група поліції Хорольщини, слідчі та спеціалісти-криміналісти Головуправління поліції Полтавщини, а також рятувальники.

Слідчі оглянули обгорілий автомобіль, що знаходився на ґрунтовій дорозі між полями. Всередині салону авто знаходилися обгорілі рештки тіла людини. Особу загиблого вдалося встановити. Ним виявився 62-річний мешканець села Бутівці Хорольської територіальної громади Лубенського району. Наразі призначена судово-медична експертиза для встановлення причини смерті чоловіка.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Хорольського відділу Лубенської окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: тіло горів автомобіль смерть
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