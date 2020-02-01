Кременчужанин Єгор Дементьєв завоював путівку на Параолімпійські ігри 2020

Сегодня, 16:02 Просмотров: 298

«Бронза» на чемпіонаті світу – один з кроків підготовки до олімпіади

Велоспортсмен з Кременчука Єгор Дементьєв став бронзовим призером чемпіонату світу з велотреку у Канаді. Голова Федерації велоспорту у Полтавській області Геннадій Іванян, з 30 січня до 2 лютого у Мілтоні (Канада) відбувся чемпіонат світу з велотреку серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.







Участь у змаганнях взяли 159 спортсменів з 31 країни. Нашу країну представляв лише один спортсмен - кременчужанин Єгор Дементьєв.



- Єгор виконав необхідний комплекс, аби взяти участь в Параолімпійських іграх, які відбудуться у цьому, 2020-му році. – повідомив Геннадій Іванян. - Зазначу, що цей чемпіонат світу, як і наступні чемпіонати, насамперед, для нас є підготовчими перед Олімпійськими іграми, а це означає, що попереду багато роботи.