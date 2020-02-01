Кременчужан закликають відмовитися від зарплати «в конвертах»

Сегодня, 15:09 Просмотров: 907 Комментариев: 2

На сьогодні, чимало українських компаній здійснюють свою діяльність шляхом максимального скорочення витрат, у тому числі і на оплату праці. Масово користуються схемами мінімізації податків… Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького управління Головного управління ДПС у Полтавській області.

Через різні схеми роботодавці уникають легального використання робочої сили, утримують працюючих без укладання з ними договорів, приховують від обліку та оподаткування розміри своїх реальних доходів та фактичної заробітної плати найманих працівників, виплачуючи заробітну плату «в конвертах», не здійснюють оплату внесків до соціальних фондів, підтримуючи «подвійну» бухгалтерію та багато чого іншого.

Страх втрати роботи і джерела доходу змушує багатьох найманців змиритися з заробітною платою у «конверті».

Маючи, звичайно, надію на свідомість громадян контролюючі органи за дорученням влади контролюють дотримання трудового законодавства та детінізації заробітків.

Кременчуцьким управлінням ГУ ДПС у Полтавській області в складі робочої групи з легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, створеної при Виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради, постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо оформлення трудових відносин з найманими працівниками. Щотижнево проводяться обстеження місць здійснення діяльності суб’єктів господарювання на території міста Кременчука та Кременчуцького району.