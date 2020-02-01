В кінці вихідного дня поради маленького кременчужанина у разі зупинки потяга

Сегодня, 17:07 Просмотров: 532

У разі зупинки потяга дітям забороняється кататися та пролазити під вагонами. Це розуміє навіть маленький кременчужани Світозар, який захоплюється потягами, адже безпека понад усе.

Зараз діти знаходяться на вимушеному карантині, тому нагадуємо для дітей та дорослих правила поведінки на залізничних об’єктах та поблизу них.









Правила безпеки для пішоходів



1. Пішоходам дозволяється переходити залізничні колії тільки у встановлених місцях - пішоходних мостах, переходах, тунелях, переїздах. На станціях, де немає мостів і тунелів, громадянам належить переходити залізничні колії у місцях, обладнаних спеціальними настилами, біля яких встановлені покажчики «Перехід через колії».

2. Не використовуйте залізничні колії як пішохідні доріжки.

3. Не дозволяйте дітям ходити або знаходитися на залізничних коліях і поблизу них без супроводу дорослих.

4. При знаходженні поблизу колії, на вокзалах тримайте дітей за руку.

5. Не проходьте повз дітей, які порушують правила поведінки на об’єктах залізничного транспорту, наражають на небезпеку своє здоров’я та життя.

6. Перед тим, як увійти в небезпечну зону (ступити на колії), потрібно впевнитись у відсутності потягу.

7. При наближені потягу треба зупинитись поза межами небезпечної зони, пропустити його, і впевнившись у відсутності рухомого складу, що пересувається по сусідніх коліях, почати перехід.

8. Наближаючись до залізничного переїзду, громадяни повинні уважно стежити за світловою і звуковою сигналізацією, а також положенням шлагбаумів. Переходити через колії дозволяється тільки при відкритому шлагбаумі. При відсутності шлагбаума перед переходом колії необхідно впевнитись, що до переїзду не наближається потяг.

9. Будьте уважні на вокзалах, особливо при значному скупченні поїздів. Щоб не розгубитися і не стати жертвою нещасного випадку, уважно слухайте об’яви по гучномовному зв’язку і дотримуйтесь вказівок оголошень.

10. Завчасно робіть посадку і своєчасно висадку із вагону - і тільки при повній зупинці поїзда.



Пішоходам забороняється



1. Ходити по залізничним коліям та наближатися до них на відстань менше 5 метрів.

2. Переходити і перебігати через колії перед потягом, що наближається, якщо до нього менше ніж 400 метрів.

3. Переходити колію відразу після проходу потяга, не впевнившись, що по сусідній колії не пересувається рухомий склад.

4. Переходити залізничні переїзди при закритому положенні шлагбауму або при червоному світлі світлофору переїзної сигналізації.

5. Пролізати під вагонами та через автозчепи для переходу через колію.

6. Проходити вздовж залізничної колії ближче 5 метрів від крайньої рейки.

7. Пролізати під закритими шлагбаумами на залізничному переїзді, а також виходити на переїзд, коли шлагбаум починає закриватися.

8. На електрифікованих лініях підійматися на опори, а також доторкатись до металевих проводів заземлення, які ідуть від опори рейки.

9. Наближатися до електропроводу, що лежить на землі, ближче ніж на 10 метрів.

10. Підійматися на дах потягів, вагонів, а також на конструкції мостів, освітлювальних вишок тощо.

11. Класти на рейки залізничної колії будь-які предмети.

12. Підходити ближче ніж на 0,5 метрів до краю платформи після оголошення про подачу або прибуття потяга до його повної зупинки.

13. Обходити вагони, що стоять на колії, на відстані менше 5 метрів від крайнього вагону.

14. Проходити між розщепленими вагонами, що стоять на колії, якщо відстань між ними менше 10 метрів.

15. Сидіти на краю посадкової платформи, перону.

16. Знаходитись на об’єктах залізничного транспорту в стані алкогольного сп’яніння.





Пам’ятайте, що машиніст локомотива не може відразу зупинити поїзд і попередити наїзд. Візуально, особливо в темний період доби, дуже важко визначити, з якою швидкістю прямує поїзд. Помилка при оцінці швидкості поїзда часто коштує людині життя. Життя - дуже велика розплата за безтурботність та халатність. Залізнична колія - це зона підвищеної небезпеки.