Хокеїсти «Кременчука» у складі збірної фінішували третіми на кваліфікаційному олімпійському турнірі

Сегодня, 18:28 Просмотров: 169

Сьогодні, 9 лютого, національна збірна України провела свій заключний поєдинок на кваліфікаційному відбірковому турнірі в Казахстані. Третім суперником українців стала команда з Нідерландів. Про це повідомляє пресслужба УХЛ.









Нідерланди - Україна 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Шайби: 0:1 Німенко (Буценко, Бабинець), 15:10; 0:2 Буценко (Бабинець, Німенко), 22:12; 0:3 Савченко (Міхнов, Толстушко, - більш.), 30:29;

Склад збірної України: Оганджанян (Гордюшин); Толстушко - Пангелов-Юлдашев, Мережко - Григор'єв, Алексюк - Таран, Романенко - Александров; Савченко - Гриценко - Ворона, Німенко - Буценко - Бабинець, Благий - Кривошапкін - Міхнов, Янішевський - Ромащенко - Костіков









Україна ще до старту матчу вважалася явним фаворитом, адже всі зустрічі українців з Нідерландами до цього турніру закінчувалися якраз-таки перемогами української команди. Сьогоднішній матч не став винятком. Саме це команда Сергія Вітера довела ще в першому періоді, точним кидком Дмитра Німенка відкривши рахунок в матчі. В цілому за перші 20 хвилин зустрічі українці перекидали свого опонента з рахунком 12:4.





У другій двадцятихвилинці українська команда тільки доводила свою перевагу, закинувши ще дві шайби у ворота Нідерландів - спочатку красивим голом відзначився Микита Буценко, а потім більшість реалізував Іван Савченко. У свою чергу, команда з Нідерландів так і не змогла прошити Артура Оганджаняна, залишивши його ворота сухими і після другої сирени.





У заключній двадцятихвилинці Нідерланди істотно вирівняли свою гру, багато атакуючи ворота української команди. Однак, Україна своєю впевненою грою в обороні не дозволила противнику зробити камбек або навіть закинути шайбу престижу в українські ворота. Таким чином, матч завершився перемогою національної збірної України з рахунком 3:0 і третім місцем на кваліфікаційному олімпійському турнірі в Казахстані.





Відзначимо, що голкіпер Артур Оганджанян оформив перший "сухар" в складі національної збірної, а по ходу матчу форварди другої ланки української команди Сергій Бабинець, Микита Буценко та Дмитро Німенко набрали по 2 результативних бали.