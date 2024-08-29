На правобережній частині Кременчука відключатимуть воду

30 серпня працівники «Кременчукводоканалу» мінятимуть запірно-регулюючу арматуру на водопровідній мережі в районі вул. Республіканська. Через це у житлових будинках тимчасово буде відсутнє водопостачання, також знизиться тиск у водопровідній мережі. Про це повідомили у комунальному підприємстві.
Де відключать централізоване водопостачання:
Зниження тиску у водопровідній мережі буде за такими адресами:
Кременчужанам радять зробити запас води.
Нагадаємо, на придбання матеріалів для відновлення трубчастих колодязів у Кременчуці влада планує цьогоріч витратити 200 тисяч гривень.
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