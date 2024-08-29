На правобережній частині Кременчука відключатимуть воду

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За деякими адресами знизиться тиск у водопровідній мережі

30 серпня працівники «Кременчукводоканалу» мінятимуть запірно-регулюючу арматуру на водопровідній мережі в районі вул. Республіканська. Через це у житлових будинках тимчасово буде відсутнє водопостачання, також знизиться тиск у водопровідній мережі. Про це повідомили у комунальному підприємстві.

Де відключать централізоване водопостачання:

вул. Правобережна, буд. 44-57/2;

пров. Правобережний, буд. 1А, 4;

вул. Республіканська, буд. 93-146;

вул. Космічна, буд. 1-9;

с. Садки

Зниження тиску у водопровідній мережі буде за такими адресами:

вул. Шкільна,

пров. Грушевий,

пров. Правобережний,

вул. Східна,

вул. Ново-Східна,

пров. В. Федорченка,

вул. Чорних Запорожців,

пров. Святослава Хороброго,

вул. Січових Стрільців,

вул. Шістедесятників, буд. 28,

наб. л-та Дніпрова, буд. 121.

— Після завершення ремонтних робіт централізоване водопостачання буде відновлено, проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води, — йдеться у повідомленні.

Кременчужанам радять зробити запас води.

Нагадаємо, на придбання матеріалів для відновлення трубчастих колодязів у Кременчуці влада планує цьогоріч витратити 200 тисяч гривень.