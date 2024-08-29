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На правобережній частині Кременчука відключатимуть воду

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 102

За деякими адресами знизиться тиск у водопровідній мережі

30 серпня працівники «Кременчукводоканалу» мінятимуть запірно-регулюючу арматуру на водопровідній мережі в районі вул. Республіканська. Через це у житлових будинках тимчасово буде відсутнє водопостачання, також знизиться тиск у водопровідній мережі. Про це повідомили у комунальному підприємстві. 

Де відключать централізоване водопостачання:

  • вул. Правобережна, буд. 44-57/2;
  • пров. Правобережний, буд. 1А, 4;
  • вул. Республіканська, буд. 93-146;
  • вул. Космічна, буд. 1-9;
  • с. Садки

Зниження тиску у водопровідній мережі буде за такими адресами: 

  • вул. Шкільна,
  • пров. Грушевий,
  • пров. Правобережний,
  • вул. Східна,
  • вул. Ново-Східна,
  • пров. В. Федорченка,
  • вул. Чорних Запорожців,
  • пров. Святослава Хороброго,
  • вул. Січових Стрільців,
  • вул. Шістедесятників, буд. 28,
  • наб. л-та Дніпрова, буд. 121.
— Після завершення ремонтних робіт централізоване водопостачання буде відновлено, проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води, — йдеться у повідомленні.

Кременчужанам радять зробити запас води. 

Нагадаємо, на придбання матеріалів для відновлення трубчастих колодязів у Кременчуці влада планує цьогоріч витратити 200 тисяч гривень.

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Автор: Телеграф
Теги: відключення води
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