День пам’яті захисників України: будь-який компроміс із Путіним стане пасткою — Буданов

Сьогодні, 10:19 Переглядів: 76

10 років тому російські війська порушили домовленості та відкрили вогонь на знищення, розстрілявши українські колони на марші — сотні українських військових загинули. Ці події стали величезним уроком — Путіну нізащо не можна довіряти

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов звернувся до українців у День пам’яті захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Він зазначив, що битва під Іловайськом у серпні 2014 року була однією з наймасштабнішою трагедією у перший рік проведення АТО. Водночас ці події стали важливим уроком — будь-який компроміс із російським диктатором Путіним для України буде пасткою. І цей урок Україні не можна забувати.

— Сьогодні виповнюється десять років відтоді, як Україну приголомшила страшна звістка про підступний розстріл українських військових, шлях яких пролягав через соняшникове поле. Тому традиційним символом пам’ятного дня став соняшник. У серпні 2014 року під містом Іловайськ розгорнулась одна з найстрашніших для українського війська битв у війні з рашистською нечистю на сході нашої держави, що тривала майже місяць. Вона перетворилася на наймасштабнішу трагедію часів АТО (ООС). У вогневому мішку опинилися організовані колони українських бійців, які почали виходити так званим «зеленим коридором». Насправді ж коридор став дорогою смерті, — зазначив Буданов.

Він нагадав, що російські війська тоді порушили домовленості та відкрили вогонь на знищення, розстрілявши українські колони на марші. Сотні військових і добровольців загинули, десятки зникли безвісти.

— Тоді ці події стали величезним уроком — Путіну нізащо не можна довіряти, будь-який компроміс з ним — це пастка. Вшануємо всіх полеглих захисників і захисниць України, згадаємо їх імена, героїзм, мужність і подвиги. Нехай світла пам’ять про героїв, які до останнього не втрачали ні бойового духу, ні віри в нашу Перемогу, назавжди залишиться в наших серцях! А ми обов’язково помстимося за них! - наголосив керівник ГУР Міноборони.

Нагадаємо, у ніч на 24 серпня 2014 року відбулось масштабне пряме вторгнення збройних сил РФ на територію України, внаслідок якого частина українських військ під Іловайськом потрапила в оточення. Російський диктатор Володимир Путін 29 серпня запропонував відкрити для українських військових гуманітарний коридор, яким би вони могли вийти з оточення. Однак під час виходу колону українських військ обстріляли росіяни. Росіяни вбили 366 військових, 429 отримали поранення, а 300 потрапили у полон.