День пам’яті захисників України: будь-який компроміс із Путіним стане пасткою — Буданов

10 років тому російські війська порушили домовленості та відкрили вогонь на знищення, розстрілявши українські колони на марші — сотні українських військових загинули. Ці події стали величезним уроком — Путіну нізащо не можна довіряти
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов звернувся до українців у День пам’яті захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
Він зазначив, що битва під Іловайськом у серпні 2014 року була однією з наймасштабнішою трагедією у перший рік проведення АТО. Водночас ці події стали важливим уроком — будь-який компроміс із російським диктатором Путіним для України буде пасткою. І цей урок Україні не можна забувати.
Він нагадав, що російські війська тоді порушили домовленості та відкрили вогонь на знищення, розстрілявши українські колони на марші. Сотні військових і добровольців загинули, десятки зникли безвісти.
Нагадаємо, у ніч на 24 серпня 2014 року відбулось масштабне пряме вторгнення збройних сил РФ на територію України, внаслідок якого частина українських військ під Іловайськом потрапила в оточення. Російський диктатор Володимир Путін 29 серпня запропонував відкрити для українських військових гуманітарний коридор, яким би вони могли вийти з оточення. Однак під час виходу колону українських військ обстріляли росіяни. Росіяни вбили 366 військових, 429 отримали поранення, а 300 потрапили у полон.
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