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Неконтрольоване підморгування: чому виникає нервовий тик очей та що з цим робитим

Вчора, 22:00 Переглядів: 159

Око може смикатися з кількох причин

Смикання повік, або нервовий тик очей, являє собою мимовільний спазм, викликаний скороченням м’язів у ділянці повік. Хоча цей ледь помітний рух зазвичай минає через кілька хвилин, він може дуже дратувати. Око може смикатися з кількох причин.

Стрес

Нервовий тик найчастіше зумовлений втомою і стресом. Після важкого робочого дня, який ви провели за комп’ютером, ваші очі просто намагаються зняти напругу. У такому разі вам варто частіше відпочивати та висипатися.

Алергія

Крім свербежу, сльозотечі та набряку алергія може проявлятися в посмикуванні повік. Він з’являється саме через те, що в слізній плівці міститься гістамін, а щоб волога рясніше збиралася під повікою, тканини починають сіпатися, свербіти та набрякати.

Використання комп’ютера

Надмірне використання смартфонів, комп’ютерів або інших цифрових пристроїв може спричинити напруження очей, що може призвести до нервового тику. Щоб зменшити втому очей, рекомендується дотримуватися «правила 20-20-20». Воно свідчить, що кожні 20 хвилин ви маєте відводити погляд від екрана і фокусувати погляд на об'єкті, що знаходиться на відстані щонайменше 6 метрів протягом 20 секунд.

Сухість очей

Зазвичай дорослі (старші за 50 років), які часто користуються комп’ютерами та носять контактні лінзи, стикаються із сухістю очей. У такому разі краще звернутися до лікаря, щоб він допоміг вам підібрати краплі.

Якщо нервовий тик мучить вас занадто довго, то вам необхідно відвідати лікаря.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: алергія очі
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