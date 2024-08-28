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Мати посадовця Полтавського ОТЦК купила квартиру за 1,9 млн грн не маючи на те фінансової можливості – НАЗК

Сьогодні, 21:31 Переглядів: 18

 

Цією квартирою у Полтаві площею 97,7 квадратних метрів користувався сам посадовець та члени його сім’ї

Спеціалізована антикорупційна прокуратура САП) заявила позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими та конфіскацію активів заступника начальника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на понад 1,9 млн грн. Про це повідомили у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК).

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Як зазначають у НАЗК, під час проведення моніторингу способу життя посадовця Полтавського обласного ТЦК було встановлено, що у травні 2023 року його мати придбала квартиру у середмісті Полтави площею 97,7 кв.м. за понад 1,9 млн грн не маючи на те фінансової можливості.

Водночас НАЗК виявило, що фактично цією квартирою користувався сам посадовець та члени його сім’ї.

З огляду на виявлені факти, САП звернулася до суду з позовом про визнання активу необґрунтованим та стягнення його з цієї посадової особи в дохід держави (цивільна конфіскація).

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: НАЗК
Теги: ТЦК та СП заступник НАЗК квартира перевірка
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