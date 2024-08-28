Дефолт відміняється - Україна остаточно домовилася з кредиторами про реструктуризацію державного боргу

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 59

Угода дозволить Україні заощадити $11,4 млрд на обслуговуванні держборгу протягом наступних трьох років та $22,75 млрд - до 2033 року

Україна досягла остаточної угоди з кредиторами щодо реструктуризації державного боргу на 20 млрд доларів до 2029 року. Власники євробондів України ухвалили це рішення майже одноголосно. Воно дозволить за три роки заощадити 11,4 млрд $ коштів державного бюджету на обслуговуванні зовнішніх боргів.

Крім того, завдяки цьому Україна точно уникла дефолту, про який останній час багато говорили всілякі «експерти».

Відповідну пропозицію Міністерства фінансів схвалили понад 95% власників українських єврооблігацій.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Телеграм-каналі.

— Це рішення дозволить зекономити 11,4 $ мільярда на обслуговуванні боргу в найближчі три роки, що зміцнить наш бюджет і дасть змогу краще фінансувати оборону. Вітаю команду Мінфіну з цією перемогою і щиро дякую нашим партнерам за незмінну підтримку, — написав Денис Шмигаль.

У Мінфіні заявили, що угоду про реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу України підтримали понад 97% власників єврооблігацій. Це важливе досягнення, яке підтримає фінансову стабільність країни. Угода дозволить Україні заощадити 11,4 млрд $ на обслуговуванні боргу протягом наступних трьох років та 22,75 млрд $ — до 2033 року.

Заощаджені кошти в умовах воєнного стану будуть спрямовані на фінансування сектору безпеки та оборони.

— Майже одностайний рівень підтримки був досягнутий менш ніж за 5 місяців, що дозволило Україні досягти угоди з кредиторами до закінчення дворічної відстрочки платежів. Угода досягнута в такі короткі терміни завдяки послідовній плідній співпраці з нашими інвесторами та міжнародними партнерами, — пояснили у міністерстві.

У відомстві також поінформували, що тепер процес реструктуризації переходить до фінального етапу — фази розрахунків. Очікується, що проведення розрахунків за угодою відбудеться 30 серпня.

Принципова угода з кредиторами про реструктуризацію була досягнута 22 липня 2024 року. Тоді повідомлялося, що кредитори відмовилися від претензій на суму 8,67 млрд $.

— Вдячний кредиторам за конструктивну співпрацю протягом усього процесу, а також МВФ і нашим офіційним партнерам за їхню підтримку під час роботи над угодою, яка враховує інтереси всіх сторін, - прокоментував досягнення угоди міністр фінансів України Сергій Марченко.

Підписання цієї угоди означає, що дефолту в Україні найближчого часу не буде, а це не лише збереже кошти державного бюджету, а й підвищить репутацію країни, як позичальника.

Нагадаємо, з початку 2024 року Україна витратила на безпеку та оборону 1 трильйон гривень — це понад 58% видатків державного бюджету.