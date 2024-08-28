Кременчук отримав вакцини від коронавірусу: де можна зробити щеплення

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 167

Кременчуцькі заклади охорони здоров’я отримали вакцину проти коронавірусу. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Лікарі називають вакцинацію від коронавірусу захистом від тяжкого перебігу хвороби.

За новими рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я України, для більшості населення достатньо буде одного щеплення. Проте людям, які перебувають у групі ризику, варто зробити через 6-12 місяців повторну вакцину.

Вакцинація для громадян є безкоштовною.

Зробити щеплення у Кременчуці можна у спеціальних пунктах:

з 09.00 до 17.00 за адресами: вул. Київська, 14; вул. Квітки Цісик, 1а; квартал 278, 13б; просп. Лесі Українки, 80; просп. Лесі Українки, 15/8,; вул. Олексія Древаля, 101;

з 11:00 до 13:00 за адресою: вул. Лікаря Бончука, 9;

з 08:00 до 16:00 за адресою: вул. Івана Мазепи, 26.

Перед вакцинацією громадянам необхідно проконсультуватися із сімейним лікарем.

Нагадаємо, на минулому тижні департамент охорони здоров’я Кременчука анонсував завезення вакцини проти коронавірусу.

Також «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався із міцевими лікарками та дізнався про ситуацію із захворюванням на коронавірус у громаді.