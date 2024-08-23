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Кременчук, Здоров'я

У Кременчуці з’явиться вакцина проти COVID-штаму «Омікрон» — департамент охорони здоров’я

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 112

Відомо, в Україні зростає кількість хворих на коронавірус

На наступному тижні до Кременчука мають завести вакцину проти COVID-штаму «Омікрон». Орієнтовно це має статись у середу-четвер. Про це повідомила заступниця керівника департаменту охорони здоров’я Людмила Пономаренко на засіданні виконавчого комітету 23 серпня. 

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України затвердило спрощені схеми вакцинації, які відповідають останнім світовим рекомендаціям щодо щеплень проти COVID-19 Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). 

За перший тиждень серпня у Кременчуці зареєстрували 73 випадки захворювання на COVID-19. У липні лікарі реєстрували в середньому щотижня від 35 до 50 пацієнтів, що захворіли на COVID-19.

Нещодавно в Україні зареєстрували новий штам коронавірусу — FLiRT. Медики говорять, що він здатен швидко інфікувати людину, навіть при короткотривалих контактах.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: pixabay.com
Теги: коронавірус Омікрон вакцинація щеплення
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