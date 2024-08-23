Україна планує відновити експорт електроенергії в години пікової активності СЕС з 25 серпня

Сьогодні, 16:50 Переглядів: 130

Експорт здійснюватиметься тільки вдень, коли сонячні електростанції працюють на повну потужність

Україна відновить експорт електроенергії у неділю, 25 серпня, через зниження споживання та утворення профіциту потужності в енергосистемі, викликаного спадом температур та завершенням ремонту енергоблока на одній з АЕС. Про це повідомило НЕК «Укренерго».

Профіцит потужності виникає у денні години, коли активно працюють сонячні електростанції (СЕС). Щоб уникнути аварійних ситуацій, енергосистема повинна бути збалансованою, тобто кількість виробленої енергії має відповідати спожитій у кожну хвилину.

Згідно з повідомленням «Укренерго», є два можливих способи подолання цього профіциту: обмеження генерації українських сонячних електростанцій або відновлення експорту електроенергії у денні години.

— Враховуючи економічну недоцільність обмеження роботи СЕС, починаючи з 25 серпня Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн, — йдеться у повідомленні.

Також 24 серпня, буде проведено аукціон на доступ до міждержавних перетинів у напрямках Румунії, Угорщини та Молдови, що дозволить уникнути обмежень для українських виробників електроенергії.

В «Укренерго» зазначають, що експорт здійснюватиметься тільки в періоди профіциту, коли сонячні електростанції працюють на повну потужність. У часи максимального споживання, коли енергосистема відчуває дефіцит потужності, експорт електроенергії з України не проводитиметься.

Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, після планового ремонту і перезавантаження ядерного палива до енергосистеми країни під'єднали ще один атомний блок АЕС. Він додасть до енергосистеми України 1000 МВт потужності та посилить її стабільність. Це дозволить не застосовувати обмеження електропостачання для споживачів.