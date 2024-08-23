Знеструмлень буде менше: достроково завершили ремонт одного з атомних блоків

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Він додасть 1000 МВт потужності, посилить стабільність енергосистеми та дозволить уникнути обмежень для споживачів

Сьогодні, 23 серпня, після планового ремонту та перезавантаження ядерного палива до енергосистеми України було підключено ще один атомний блок. Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

Завдяки підключенню цього блоку до енергосистеми додалося 1000 МВт потужності, що значно посилить стабільність енергосистеми та дозволить уникнути обмежень енергопостачання для споживачів.

— Енергетики дійсно роблять неймовірні речі у цій складній ситуації, щоб ми залишалися зі світлом і теплом. Зараз достроково, але з дотриманням усіх безпекових норм вийшов з планового ремонту і обслуговування черговий атомний блок. Його підключення допоможе збалансувати енергосистему країни та уникнути обмежень електроенергії, — зазначив Міністр енергетики Герман Галущенко.

Він також підкреслив, що атомна генерація є основою енергетичної стабільності та незалежності України. На цей час атомна генерація забезпечує близько 60% споживання електроенергії в країні.

Нагадаємо, що голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький раніше заявляв, що наступного тижня, ймовірно, вдасться уникнути відключень електроенергії за відсутності форс-мажорів.