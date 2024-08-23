Де у Кременчуці на День Незалежності не буде світла: перелік адрес

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 157

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 24 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 19.00 с. Потоки. З 8.00 до 17.00 вул. Академіка Герасимовича, 95-166

вул. Гайдамацька, 80

вул. Київська, 58-62

вул. Майора Борищака, 6/20

вул. Народних Ополченців, 1-46

вул. Небесної Сотні, 21/35-27Б, 53Б

вул. Полковника Гегечкорі, 26А

вул. Республіканська, 98-138

вул. Тараса Бульби, 12

вул. Чумацький Шлях, 87-123

вул. Ігоря Сердюка, 33

пр. Ополченський, 6-14

пров. Гарматний, 3-22

пров. Калиновий, 1-9А

пров. Криворізький, 2/2-18.

Поділитись новиною



