Де у Кременчуці на День Незалежності не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У суботу, 24 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 19.00
З 8.00 до 17.00
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166
- вул. Гайдамацька, 80
- вул. Київська, 58-62
- вул. Майора Борищака, 6/20
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- вул. Небесної Сотні, 21/35-27Б, 53Б
- вул. Полковника Гегечкорі, 26А
- вул. Республіканська, 98-138
- вул. Тараса Бульби, 12
- вул. Чумацький Шлях, 87-123
- вул. Ігоря Сердюка, 33
- пр. Ополченський, 6-14
- пров. Гарматний, 3-22
- пров. Калиновий, 1-9А
- пров. Криворізький, 2/2-18.
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