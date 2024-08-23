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Всі річки області перебувають у стані «гідрологічної посухи» — Полтавський облцентр з гідрометеорології

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 1

 Деякі річки навіть досягли стану «маловоддя», коли витрати води знижуються до менш ніж 20% від багаторічної норми

Станом на 20 серпня на річках Полтавської області спостерігається несприятлива гідрологічна ситуація через тривале бездощів’я та екстремальну спеку. Це становить загрозу виникнення стихійного гідрологічного явища (СГЯ-III), яке характеризується низькими рівнями води, повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

Всі річки області перебувають у стані «гідрологічної посухи», коли витрати води стають меншими за 50% середньомісячного значення за багаторічний період. Деякі річки навіть досягли стану «маловоддя», коли витрати води знижуються до менш ніж 20% від багаторічної норми. Зокрема, такі річки як Сліпорід та Говтва мають витрати води на рівні лише 0,1% від норми, а на річці Удай цей показник становить 6%.

На окремих ділянках малих і середніх річок, таких як Сліпорід, Говтва, Мерло, відмічено пересихання перекатних ділянок русла і припинення стоку води. Подібні явища вже спостерігалися в попередні роки, зокрема у 1962 році.

Запас висоти рівня води в деяких річках, таких як Ворскла та Говтва, наближається до значень історичних мінімумів. Наприклад, у селі Чернеччина на річці Ворскла запас висоти рівня води становить лише 2 см до найменшого зафіксованого значення.

 

На інших річках витрати води ще не перевищують значення критерію «маловоддя», але теж є достатньо малими:

  • р.Оржиця — 22%;
  • р.Сула — Лубни — 32%;
  • р.Псел — с. Запсілля — 34% від багаторічної норми.

Тривале стояння рівнів води на таких низьких відмітках може мати значні негативні наслідки, зокрема екологічні (значне погіршення якості води), технічні (проблеми з водозабором, роботою ГЕС та наповненням водосховищ), а також соціальні (відсутність води для поливу, відпочинку, пониження рівня води в криницях).

У разі збереження таких умов протягом наступного місяця, це може стати підставою для офіційного оголошення стихійного гідрологічного явища (СГЯ).

Нагадаємо, що у липні Полтавський обласний центр з гідрометеорології повідомляв, що аномальна спека та посуха на Полтавщині погано впливають на сільське господарство.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: спека посуха річки рівень води
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