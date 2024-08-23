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Гроші, Полтавщина

У Полтаві відремонтують приміщення лікарні за завищеними цінами

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 62

Видання «Наші гроші» звертає увагу на завищені ціни на обладнання, зокрема припливно-витяжні установки, вартість яких у 2,5 раза перевищує ціни на аналогічні товари в інших лікарнях

Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому уклало договір з ТОВ «БК «Лідер Строй» на ремонт хірургічного відділення першої міської лікарні в Полтаві на суму 24,44 млн грн. Про це повідомляють «Наші гроші» з посиланням на дані платформи «Прозорро».

Ремонт передбачає оновлення частини приміщень хірургічного відділення, включаючи встановлення ангіографа (який не входить у загальну вартість контракту). Завершення робіт заплановано до серпня 2025 року.

Проте видання звертає увагу на суттєве завищення цін на деякі товари, які будуть використані під час ремонту. Зокрема, третина вартості договору припадає на чотири припливно-витяжні установки для чистих приміщень, загальною вартістю 8,18 млн грн. Установки Aerostar GreenSTR-3 1200 куб. м/год врахували по 1,85 млн грн/шт., а Aerostar GreenSTR-5 2000 куб. м/год по 2,63 млн грн/шт. Порівняння з іншими замовниками показує, що аналогічні установки закуповувалися значно дешевше. Наприклад, Павлоградська лікарня замовляла аналогічні установки за 997 тис. грн/шт., а Тернопільська обласна лікарня по 989 тис. грн/шт., що у 2,5 раза дешевше.

Також було виявлено завищені ціни на інші матеріали, включаючи стельові плити, панельні радіатори та повітроводи.

Зазначено, що з 2021 року Управління капітального будівництва очолює Максим Медведєв, який придбав автомобіль Range Rover Sport 2018 року випуску за 1,83 млн грн у травні 2023 року. Полтавська «БК «Лідер Строй», яка виконує замовлення, належить Шалві Ісаяну і з 2019 року отримала контракти на суму 126,79 млн грн, переважно від того ж замовника.

Нагадаємо, що експерти робочої групи «Прозорість і підзвітність», що працює при Полтавській обласній військовій адміністрації, виявили ризики завищення вартості матеріалів у трьох закупівлях Полтавської громади, що стосуються будівництва укриття, капітального ремонту шкільної їдальні та харчоблоку, а також реконструкції тиру під протирадіаційне укриття в навчальних закладах міста. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтава ремонт
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