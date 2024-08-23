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В Україні розмір середньої зарплати за півроку зріс на 3832 гривні — дані ПФУ

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 119

 

У червні 2024 року розмір середньої зарплати складав 18 806 грн

В Україні у 2024 році суттєво зріс офіційний рівень оплати праці громадян. Про це свідчить показник середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсій. Про це йдеться на офіційному порталі Пенсійного фонду України (ПФУ).

Як зазначають у ПФУ, фахівці фонду затвердили розмір середньої заробітної плати за другий квартал поточного року. Саме за допомогою цього показника розраховують пенсії українців. Рівень середньої зарплати з початку року суттєва підвищився.

Середня зарплатня цьогоріч зростала наступним чином:

  • у січні — 14 974 грн
  • у лютому — 15 267 грн
  • у березні — 15 433 грн
  • у квітні — 16 847 грн
  • у травні — 17 178 грн
  • у червні — 18 806 грн.

Отже, у червні 2024 року порівняно з січнем середня зарплата, з якої сплачено страхові внески, в Україні підвищилася на 3832 грн, або на 25,6%.

Варто зазначити, що дані про середню зарплату від ПФУ, як правило, відрізняються від даних Державної служби статистики щодо середньої зарплати штатних працівників. У Держстаті вважають, що середня зарплата в першому кварталі становила 18 903 грн. Це на 22,5% більше, ніж було в першому кварталі 2023-го. Даних за другий квартал 2024 року поки що немає.

Нагадаємо, у Кабміні розраховують на зростання заробітних плат в Україні у наступні три роки приблизно на третину, при одночасному зменшенні рівня безробіття та зниженні інфляції. Наприкінці минулого року постановою Кабміну № 1315 схвалили основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2024-2026 роки.

Згідно з оновленим макропрогнозом Кабміну, середня зарплата в Україні наступного року перевищить 24,3 тисячі гривень. У 2026 році середня зарплата становитиме майже 28,2 тисячі гривень, а у 2027-му — 32,5 тисячі гривень.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ПФУ Пенсійний фонд середня зарплата Держстат Кабмін
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