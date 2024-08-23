«Це постійне приниження». Кременчуцька депутатка скаржиться на поведінку міського голови

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 373 Коментарів: 1

Депутатка Кременчуцької міської ради Лариса Гориславець поскаржилась міському голові Віталію Малецькому на його поведінку. За її словами, ставлення мера до неї — «це постійне приниження, постійна зневага». Про це депутатка заявила на сесії міської ради 23 серпня.

— Те, як Ви до мене ставитеся, це постійне приниження, постійна зневага, це отой мобінг, булінг, чи що Ви хочете, оце воно є. Просто Ви можете це не визнавати, не помічати, не говорити, але оце воно. Оце ваше ставлення. Я його сприймаю саме так, і всі, хто тут сидять, теж бачать, що це саме воно. Я не чула жодного разу, щоб Ви коментували чиїсь звернення. Жодного разу за 3 роки Ви нікому не дорікали за звернення. Це по-перше. По-друге, я вам сказала, що я написала одну заяву, вона стосується фінансової діяльності КТРК (комунальне підприємство «Кременчуцька телерадіокомпанія» — ред.), а якщо я захочу написати ще одну заяву, то, я думаю, колеги побачили мій принцип. Я завжди виходжу із запитом і питаю відкрито, — заявила Лариса Гориславець.

— Я жодним чином Вас не принижую на кожній сесії. Я просто інформую депутатів, колег про те, що мені надійшли від Вас звернення, де Ви детально просите описати якісь речі. Я не розумію навіщо, але роблю висновки, що після відповіді на ці питання Ви йдете до поліції й пишете заяви. […] Це ні до чого не призведе, справу закриють, як закривали всі ті десятки інших справ. Але осад в стакані залишиться. Знаєте, ложечки в купе. Ложечки повернули, а осад лишається, — сказав Віталій Малецький.

Міський голова додав, що «й до цього був чемним».

— Якщо, вибачте, Ви в цьому знаходите для себе якусь образу, тоді я намагатимусь це не говорити, я буду просто тоді в групу (група у месенджері, учасниками якої є депутати міськради — ред.) скидати матеріали, доступні мені ті, які Ви там хочете, і хай люди самі розставлять акценти, — сказав Віталій Малецький.

На питання депутатки про які саме матеріали йде мова, адже, за її словами, всі звернення є на сайті міськради, мер відповів: «Об’єктивні».

Нагадаємо, депутатка Кременчуцької міської ради Лариса Гориславець припустила, що КП «Кременчуцька телерадіокомпанія» використовує гроші міського бюджету недоцільно. Про це вона сказала у своєму депутатському зверненні на пленарному засіданні сесії міської ради Кременчука у грудні минулого року.

Лариса Гориславець зазначає, що журналісти, які працюють на комунальному підприємстві «Кременчуцька телерадіокомпанія» ведуть трансляції з каналу «Полтавське обласне телебачення» — «їздять по Полтавській області й збирають інформацію» та додає, що офіційних підтверджень щодо реєстрації такого медіа у неї немає.

Депутатка каже, що на її запити про те, де КТРК транслюється, їй досі не відповіли.

У 2022 році Кременчуцька міськрада виділила КТРК 24 мільйони гривень. Частина коштів була призначена на безкоштовну газету, яку розносили містянам до війни. У 2023 році підприємству виділили 22 мільйони гривень. На 2024 рік комунальному підприємству виділять 21 млн грн.

Нині робоча група «Прозорість і підзвітність» аналізує діяльність комунального медіа Кременчуцької громади (КП «Кременчуцька телерадіокомпанія»). Правоохоронці повідомили про відкриті кримінальні провадження за фактом можливого привласнення й розтрати бюджетних коштів. Досудове розслідування триває, і за необхідності буде залучений спеціаліст аудитслужби, розповіли в обласній військовій адміністрації.