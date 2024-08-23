На Полтавщині судитимуть працівника ЦНАПУ за зміну власника 13 га землі

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Після початку досудового розслідування, реєстратор намагався приховати сліди, видаливши з реєстру відомості про право власності та власників земельних ділянок

Диканська окружна прокуратура завершила розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт проти державного реєстратора відділу «Центр надання адміністративних послуг» однієї з міських рад. Його звинувачують у зловживанні повноваженнями та несанкціонованому знищенні інформації, що обробляється в автоматизованих системах, вчинених повторно (ч. ч. 1, 2 ст. 365-2, ч. ч. 1, 3 ст. 362 КК України). Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

Згідно з матеріалами слідства, у 2023 році реєстратор вніс незаконні зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєструвавши право власності на три земельні ділянки. Одна з них перебувала у власності агрофірми з Миргородського району, а дві інші — у користуванні Диканської територіальної громади.

Внаслідок цих дій, земельні ділянки загальною площею майже 13 гектарів та вартістю понад 800 тисяч гривень незаконно вибули з користування агрофірми та громади.

Після початку досудового розслідування, реєстратор намагався приховати сліди своїх злочинних дій, видаливши з реєстру відомості про право власності та власників цих земельних ділянок.

Наразі справа передана до суду, і реєстратору загрожує кримінальна відповідальність за свої дії.

Нагадаємо, що на Полтавщині голову сільради звинувачують у передачі 25 га лісу під піщаний кар'єр.