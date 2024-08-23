«Без вагань став на захист країни». У Кременчуці попрощались з військовим Артемом Скирдою

23 серпня у Кременчуці провели в останню путь захисника України Артема Скирду. Воїн був стрільцем санітаром першого мотопіхотного взводу.
За словами військового з позивним «Лиман», Артема призвали на службу 25 лютого 2022 року. Стрілець загинув у січні 2023 року під час бойового завдання біля Вугледара Донецької області.
Кременчуцька волонтерка Ірина Митрофанова розповідає, що познайомилась з Артемом під час Євромайдану. Надалі чоловік брав участь в антитерористичній операції у східній частині України.
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Кременчуцький волонтер Олександр Оловаренко також обороняв Україну у 2014-15 роках. Тоді він і познайомився з Артемом.
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Військовослужбовиця Альона Душенко говорить, що пам’ятатиме Артема як людину, яка «ніколи не стоїть осторонь».
Альона згадує моменти з часів участі Артема в АТО.
— У 2014 році він без вагань став на захист країни. Вони в швидкому темпі навчання пройшли в Полтаві у восьмій санітарній роті. Їх одразу кинули на Іловайський напрямок. Хлопці, не боячись жодної хвилини, ринулися на окуповану територію.
Була домовленість з росіянами, що можна буде витягнути живих. Вони витягували і живих, і мертвих.
Навіть жартували, що у них була машина, на якій було написано «Путін ху*ло». Їм довелося замазувати напис, тому що на такій машині вони не заїдуть (на окуповану територію — ред.), а іншої у них немає. Навіть в таких важких ситуаціях він намагався жартувати, — розповідає військовослужбовиця.
У Артема залишилась мати та сестра. Панахиду за загиблим бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали воїна на Свіштовському кладовищі поряд з іншими українськими військовими.
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