У Полтаві поліція затримала чоловіка за підозрою у збуті синтетичних наркотиків

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Під час обшуку правоохоронці виявили пістолет з набоями

В обласному центрі поліція затримала 29-річного полтавця за підозрою у збуті наркотиків. Під час проведення санкціонованого судом обшуку у підозрюваного поліцейські вилучили понад кілограм речовин, схожих на синтетичні наркотики та предмет, схожий на стартовий пістолет з набоями. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

— У рамках кримінального провадження правоохоронці провели обшук вдома у полтавця 1995 року народження. У ході слідчих дій поліцейські вилучили понад один кілограм речовин, схожих на синтетичні наркотики, та предмет, схожий на стартовий пістолет з набоями до нього. Також виявлено та вилучено матеріали для дрібного розфасовування, електронні ваги та інше приладдя, яке могло використовуватись для поширення наркотиків малими партіями. Вилучені речові докази направлені на експертизи, — повідомив начальник відділу поліції № 1 Станіслав Коротаєв.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчими вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Санкція цієї статті передбачає до 8 років позбавлення волі.