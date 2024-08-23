У Полтаві поліція затримала чоловіка за підозрою у збуті синтетичних наркотиків

В обласному центрі поліція затримала 29-річного полтавця за підозрою у збуті наркотиків. Під час проведення санкціонованого судом обшуку у підозрюваного поліцейські вилучили понад кілограм речовин, схожих на синтетичні наркотики та предмет, схожий на стартовий пістолет з набоями. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
За цим фактом слідчим підрозділом поліції розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Наразі слідчими вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Санкція цієї статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
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