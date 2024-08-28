Де у Кременчуці у четвер планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 29 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 18.00 вул. Військова, 1/37-15;

вул. В’ячеслава Чорновола, 29;

вул. Деповська, 56-63/5;

вул. Миколи Кучми, 43-72;

вул. Редутна, 77/2, 87/26;

пров. Редутний, 10-29;

пров. Столярний, 20-39. З 8.00 до 17.00 пров. Новогеоргієвський, 10А;

пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2;

пров. Ударний, 2Б-16;

пров. Фізкультурний, 1А-22;

вул. Щаслива, 2-40;

вул. Гайдамацька, 46-83;

вул. Михайлівська, 3-13;

пров. Михайлівський, 17-32;

вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;

пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;

туп. 1-й Деповський, 3-8;

туп. 2-й Деповський, 3-7;

вул. Деповська, 1-57;

вул. Запорізька, 7-12;

в ул. Миколи Кучми, 1/4-54;

пров. Сковороди, 2-8;

пров. Столярний, 32-57;

вул. Фурштадська, 1-19/25;

вул. Перекопська, 2;

пров. Перекопський, 10;

вул. Республіканська, 93Б, 95;

вул. Республіканська, 65А-138;

вул. Космічна (р-н ринку);

вул. Республіканська;

вул. Іллі Мечникова, 3-10;

вул. Олексія Древаля, 96/2-115;

пров. Господарський, 7-12;

пр. Зерновий, 2/18-8/7;

вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;

пр. Польський, 5-14/1;

вул. Льва Орнштейна, 7-30;

вул. Катерини Білокур, 2-30;

пров. Четвертого Універсалу, 1-8;

вул. Академіка Герасимовича, 95-166;

вул. Гайдамацька, 80;

пров. Гарматний, 3-22;

пров. Калиновий, 3-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

пр. Ополченський, 6-44;

вул. Чумацький Шлях, 87-123А;

пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;

туп. 1-й Парковий, 3-8;

пр. 2-й Кохнівський, 3-10;

туп. 2-й Парковий, 3-8/2;

пр. 3-й Кохнівський, 4-18;

вул. Вагонна, 10-32;

пров. Деповський, 1-23;

вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;

пров. Житлобудівниий, 2/34-16;

пр. Житлобудівниий, 3-20/11;

вул. Кохнівська, 63-108;

пров. Межовий, 9, 23;

вул. Вітчизняна, 6, 5, 7, 8;

вул. Гійома Боплана, 77-92;

вул. Кооперативна, 1-28/75;

пров. Луговий, 17, 18, 18А, 19;

проїзд Луговий, 10, 11, 12, 13, 15;

вул. Юрія Кондратюка, 19Д-58/87. З 6.00 до 18.00 вул. 29 Вересня, 8, 10/24;

вул. Івана Мазепи, 28, 30, 30А;

вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16, 33;

вул. Оксани Петрусенко, 18А;

вул. Софіївська, 75;

вул. Лейтенанта Покладова, 1А-24/40;

вул. Майора Борищака, 6/20, 9;

вул. Небесної Сотні, 27Б, 27В

пров. 1-й Деповський, 3-21;

туп. 1-й Малокахнівський, 1-9;

туп. 2-й Малокохнівський, 1/20-7;

туп. 3-й Малокохнівський, 2-4;

туп. 4-й Малокохнівський, 1/14-10;

вул. Богуна, 2А-12/1;

вул. Господарська, 1-38;

вул. Д. Кострова, 2/37;

вул. Дружинницька, 1-33;

вул. І. Багряного, 1/39-21;

вул. І. Дзюби,3-36;

вул. Л. Орнштейна, 1/7-8. З 8.00 до 19.00 с. Потоки.

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