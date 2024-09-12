Москалик: ремонт насосної станції СП-17 можуть завершити у 2025 році, якщо будуть гроші

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Відомо, що цьогоріч на реконструкцію ані з міського, ані з обласного бюджету грошей не виділяли

Капітальний ремонт каналізаційної насосної станції СП-17, який триває з 2010 року, можуть завершити у 2025 році за умови, якщо буде фінансування. Про це повідомив заступник міського голови Кременчука Іван Москалик 11 вересня під час прийому громадян.

— Той обсяг робіт, який був виконаний раніше, його, в принципі, майже достатньо для того, щоб спробувати відновити роботу СП-17 по постійній схемі, — сказав Москалик.

Він пояснив, що постійна схема працює таким чином, «щоб всі стоки заходили не в спеціальну тимчасову приймальну ємність, а безпосередньо у ту ємність, яка передбачена проєктною документацією, яка вже побудована». Відомо, що цьогоріч на реконструкцію ані з міського, ані з обласного бюджету грошей не виділяли.

Додамо, реконструкція найпотужнішої каналізаційної станції триває з 2010 року — саме з цього часу виділялися кошти на об’єкт (за даними сервісу Z.Тexty.org.ua, який містить інформацію про державні закупівлі з 2008 року). Станом на 2019 рік, усього за ці роки на СП-17 (за даними цього ж сервісу) розіграно тендерів на суму 50,82 млн грн.

Загалом 2022 по 2025 роки планувалось витратити понад 13 млн гривень з обласного та міського бюджетів.

Нагадаємо, у 2023 році на станцію перекачування каналізаційних стоків, яка обслуговує більшу частину Кременчука, виділили понад 1 млн грн.