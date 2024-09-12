Москалик: ремонт насосної станції СП-17 можуть завершити у 2025 році, якщо будуть гроші

Капітальний ремонт каналізаційної насосної станції СП-17, який триває з 2010 року, можуть завершити у 2025 році за умови, якщо буде фінансування. Про це повідомив заступник міського голови Кременчука Іван Москалик 11 вересня під час прийому громадян.
Він пояснив, що постійна схема працює таким чином, «щоб всі стоки заходили не в спеціальну тимчасову приймальну ємність, а безпосередньо у ту ємність, яка передбачена проєктною документацією, яка вже побудована». Відомо, що цьогоріч на реконструкцію ані з міського, ані з обласного бюджету грошей не виділяли.
Додамо, реконструкція найпотужнішої каналізаційної станції триває з 2010 року — саме з цього часу виділялися кошти на об’єкт (за даними сервісу Z.Тexty.org.ua, який містить інформацію про державні закупівлі з 2008 року). Станом на 2019 рік, усього за ці роки на СП-17 (за даними цього ж сервісу) розіграно тендерів на суму 50,82 млн грн.
Загалом 2022 по 2025 роки планувалось витратити понад 13 млн гривень з обласного та міського бюджетів.
Нагадаємо, у 2023 році на станцію перекачування каналізаційних стоків, яка обслуговує більшу частину Кременчука, виділили понад 1 млн грн.
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