На реконструкцію каналізаційної насосної станції у Кременчуці витратять ще 400 тисяч гривень

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 131

У 2024 році на коригування проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи реконструкції каналізаційної насосної станції СП-17 з бюджету Кременчука витратить 400 тисяч гривень. Про це стало відомо з проєктів рішення, які депутати мають розглянути на сесії Кременчуцької міської ради.

Відомо, що ці кошти передбачені програмою «Довкілля-2025», тому додатково гроші з місцевого бюджету не виділятимуть. Коригування має запобігти виникненню аварійних ситуацій на каналізаційних спорудах і забрудненню навколишнього середовища стічними водами, вказано у додатку до одного з проєктів.

Загалом 2022 по 2025 роки планують витратити понад 13 млн гривень з обласного та міського бюджетів.

Востаннє коригування щодо реконструкції станції, за даними системи публічних закупівель Prozoro, замовляли у 2023 році. Їх вартість склала понад 800 тисяч гривень.

Найбільше на коригування проєкту витратили у 2019 році — вартість робіт склала понад 20 млн грн. Тоді договір уклали з товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельник». За даними Youcontrol, станом на 2024 рік фірма фігурує у десятках кримінальних справах. У 2019 році досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2018-2019 роки працівники ТОВ «Будівельник», зловживаючи службовим становищем та за попередньою змовою з працівниками державних підприємств Харківською області, заволоділи державними коштами, виділеними на будівництво.

Вже у 2023 році ТОВ взялась за ремонт будівель у Харкові, що були пошкоджені внаслідок збройної агресії РФ. За даними слідчих, фірма «Будівельник» придбала матеріали для будівництва за завищеними цінами, фактично завищувала вартість виконаних робіт і загалом не зробила той обсяг робіт, що були зазначені в договорі.

Додамо, реконструкція найпотужнішої каналізаційної станції триває з 2010 року — саме з цього часу виділялися кошти на об’єкт (за даними сервісу Z.Тexty.org.ua, який містить інформацію про державні закупівлі з 2008 року). Станом на 2019 рік, усього за ці роки на СП-17 (за даними цього ж сервісу) розіграно тендерів на суму 50,82 млн грн.

Нагадаємо, у 2023 році на станцію перекачування каналізаційних стоків, яка обслуговує більшу частину Кременчука, виділили понад 1 млн грн.