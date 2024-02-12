У першій половині 2024 року 34 студенти та учні Кременчука отримуватимуть стипендії міськради
Сьогодні, 21:01
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Для цього щомісяця з міського бюджету виділятимуть 62 400 грн
На наступне засідання виконкому Кременчуцької міської ради винесли рішення про призначення стипендій учнівській та студентській молоді міста з лютого по червень 2024 року.
Стипендій Кременчуцької міської ради щомісяця отримуватимуть 34 кременчужани:
- 13 студентів вищих навчальних закладів Кременчука — за визначні успіхи у навчанні та науковій роботі в розмірі 2000 грн;
- 13 студентів вищих навчальних закладів — за активну участь у громадському житті навчального закладу та міста в розмірі 2000 грн;
- 4 учні професійно-технічних навчальних закладів міста — за визначні успіхи у навчанні та науковій роботі в розмірі 1300 грн;
- 4 учні професійно-технічних навчальних закладів — за активну участь у громадському житті навчального закладу та міста в розмірі 1300 грн.
Щомісяця з лютого по червень для виплати стипендій з міського бюджету виділятимуть 62 400 грн.
Нагадаємо, що у 2023 році такі стипендії отримували 26 студентів та 8 учнів.
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: spilnota-news.online
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