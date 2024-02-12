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Гроші, Освіта

У першій половині 2024 року 34 студенти та учні Кременчука отримуватимуть стипендії міськради

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 3

 

Для цього щомісяця з міського бюджету виділятимуть 62 400 грн

На наступне засідання виконкому Кременчуцької міської ради винесли рішення про призначення стипендій учнівській та студентській молоді міста з лютого по червень 2024 року.

Стипендій Кременчуцької міської ради щомісяця отримуватимуть 34 кременчужани:

  • 13 студентів вищих навчальних закладів Кременчука — за визначні успіхи у навчанні та науковій роботі в розмірі 2000 грн;
  • 13 студентів вищих навчальних закладів — за активну участь у громадському житті навчального закладу та міста в розмірі 2000 грн;
  • 4 учні професійно-технічних навчальних закладів міста — за визначні успіхи у навчанні та науковій роботі в розмірі 1300 грн;
  • 4 учні професійно-технічних навчальних закладів — за активну участь у громадському житті навчального закладу та міста в розмірі 1300 грн.

Щомісяця з лютого по червень для виплати стипендій з міського бюджету виділятимуть 62 400 грн.

Нагадаємо, що у 2023 році такі стипендії отримували 26 студентів та 8 учнів.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: spilnota-news.online
Теги: стипендия горсовета стипендії учні студенти
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