На Полтавщині судили чоловіка, який намагався поцупити 374 кілограми кукурудзи

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10 мішків з початками він встиг перенести додому, а з іншими двома його зупинила охорона поля

На Полтавщині судили чоловіка, який намагався поцупити 374 кілограми кукурудзи. Вирок йому виніс 7 лютого Карлівський районний суд Полтавської області.

У матеріалах справи йдеться, що уродженець села Ряське Машівського району Полтавської області, який має трьох дітей та працює бетонярем приватного підприємства «Лір», крав кукурудзу у початках у товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Край», що розташоване у селі Верхня Ланна Ланнівської ТГ Полтавського району. У денний час доби 22 та 23 вересня 2023 року чоловік приходив на сільськогосподарське поле, наламав 374 кілограми кукурудзи та склав її у 12 білих полімерних мішків.

10 мішків він встиг перенести додому, а з іншими двома його помітила та зупинила при виході з поля охорона ТОВ «Агро-Край». Таким чином чоловік міг спричинити підприємству майнової шкоди на суму 1 720 гривень.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю. Суд постановив, що чоловік винний у спробі крадіжки в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України), та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Але потім замінив покарання на 1 рік іспитового строку. Апеляційна скарга на вирок може бути подана до Полтавського апеляційного суду через Карлівський районний суд протягом 30 днів з моменту його проголошення.

12 полімерних мішків білого кольору із 374 кілограмами кукурудзи в початках повернули законному власнику — ТОВ «Агро-Край».

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