У Карпатах відбувся навчально-тренувальний збір для веслувальників

22-30 січня вихованці відділення веслування на човнах «Дракон» ДЮСШ № 3 віком від 13 до 16 років відвідали навчально-тренувальний збір у Карпатах. Разом із підопічними на зборах була тренерка, майстер спорту міжнародного класу з веслування на човнах «Дракон» Інна Скляр.
Як розповіла виданню «Хроніки тижня» наставниця, тренувальні збори в Карпатах із вихованцями її відділення стали вже традиційними і проходять двічі на рік: у серпні-вересні та взимку. Збори проходять в горах, тож треба особливо дбати про техніку безпеки, зважаючи на схід лавин та інші небезпеки зимового періоду.
У нинішньому заході взяли участь 13 вихованців відділення.
Сама місцевість сприяла цьому, зауважує тренерка: «Спортсмени проживали на хуторі, у 10 км від Ворохти, далеко від цивілізації, де немає гарних доріг, а дістатися до міста можна хіба що пішки».
Діти отримали багато гарних вражень. Зокрема, 15-річний учасник Єгор Клочан зазначив, що йому сподобалися щоденні походи на лижах. Разом із родиною хлопець переїхав у Горішні Плавні після повномасштабного вторгнення за порадою знайомих.
Під час розмови хлопець наголосив, що йому тут «подобається підхід до тренувань». Разом з іншими вихованцями він уже брав участь у двох чемпіонатах — обласного та всеукраїнського рівня, де отримав «бронзу». А 13-річному Кирилу Баркану, який займається у відділенні майже чотири роки, найбільше запам’яталися походи до Ворохти.
У майбутньому він планує займатися веслуванням на човнах «Дракон» на професійному рівні.
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