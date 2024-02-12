У Карпатах відбувся навчально-тренувальний збір для веслувальників

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 127 Партнерський проєкт

22-30 січня вихованці відділення веслування на човнах «Дракон» ДЮСШ № 3 віком від 13 до 16 років відвідали навчально-­тренувальний збір у Карпатах. Разом із підопічними на зборах була тренерка, майстер спорту міжнародного класу з веслування на човнах «Дракон» Інна Скляр.

Як розповіла виданню «Хроніки тижня» наставниця, тренувальні збори в Карпатах із вихованцями її відділення стали вже традиційними і проходять двічі на рік: у серпні-вересні та взимку. Збори проходять в горах, тож треба особливо дбати про техніку безпеки, зважаючи на схід лавин та інші небезпеки зимового періоду.

У нинішньому заході взяли участь 13 вихованців відділення.

«Цей навчально-тренувальний збір був підготовкою до чемпіонату України із загальної фізичної підготовки з веслування на човнах «Дракон», запланованого в березні, — зазначила Інна Скляр. — Тому навантаження були відповідні. Відпрацювали крос, ходили на лижах, тренували витривалість».

Сама місцевість сприяла цьому, зауважує тренерка: «Спортсмени проживали на хуторі, у 10 км від Ворохти, далеко від цивілізації, де немає гарних доріг, а дістатися до міста можна хіба що пішки».

Діти отримали багато гарних вражень. Зокрема, 15-річний учасник Єгор Клочан зазначив, що йому сподобалися щоденні походи на лижах. Разом із родиною хлопець переїхав у Горішні Плавні після повномасштабного вторгнення за порадою знайомих.

«Обрали це місто за відгуками та згодом зрозуміли, що не помилилися. Нам все подобається в Горішніх Плавнях — місто дуже красиве, а мешканці привітні, — підкреслив Єгор Клочан. — У ДЮСШ № 3 прийшов для того, щоб спробувати себе в якомусь виді спорту на воді — і обрав веслування на човнах «Дракон».

Під час розмови хлопець наголосив, що йому тут «подобається підхід до тренувань». Разом з іншими вихованцями він уже брав участь у двох чемпіонатах — обласного та всеукраїнського рівня, де отримав «бронзу». А 13-річному Кирилу Баркану, який займається у відділенні майже чотири роки, найбільше запам’яталися походи до Ворохти.

«Хоч і далеко, але втоми не відчували», — стверджує хлопець.

У майбутньому він планує займатися веслуванням на човнах «Дракон» на професійному рівні.