На Полтавщині застосували графік погодинних знеструмлень

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12 вересня «Укренерго» застосувало графік погодинних відключень з 13.00 до кінця доби в обсязі 1 черги. Про це повідомила пресслужба «Полтаваобленерго» об 11.48.

Світло вимикатимуть на годину, ознайомитись із графіком можна ТУТ.

Причина запровадження обмежень – зниження ефективності сонячних електростанцій через похмуру погоду та падіння генерації на ТЕС.

Нагадаємо, що у Кременчуці також діє графік планових знеструмлень, пов'язаних з ремонтом мереж.