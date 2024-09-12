На Полтавщині застосували графік погодинних знеструмлень

12 вересня «Укренерго» застосувало графік погодинних відключень з 13.00 до кінця доби в обсязі 1 черги. Про це повідомила пресслужба «Полтаваобленерго» об 11.48.
Світло вимикатимуть на годину, ознайомитись із графіком можна ТУТ.
Причина запровадження обмежень – зниження ефективності сонячних електростанцій через похмуру погоду та падіння генерації на ТЕС.
Нагадаємо, що у Кременчуці також діє графік планових знеструмлень, пов'язаних з ремонтом мереж.
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