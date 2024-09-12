Поліція розшукує кременчужанина Василя Вохміна

Сьогодні, 12:09 Переглядів: 0

Поліція Полтавської області розшукує 45-річного Василя Вохміна, мешканця Кременчука, який зник безвісти. Про його зникнення 11 вересня повідомила сестра чоловіка. За її словами, Василь Вохмін пішов з дому 7 вересня і не повернувся.

Прикмети зниклого: зріст 175 см, худорлява статура, темні очі. На момент зникнення він був одягнений у чорну сорочку в білу клітку та камуфляжні штани, із собою мав сіру сумку.

Тих, хто має будь-яку інформацію, що може допомогти у пошуку чоловіка, поліція просить звертатися за номерами: +380 (98) 739 26 30, +38 0997933504 або 102.

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