У Кременчуці під час сварки в гаражному кооперативі один чоловік порізав іншого: поліція розпочала розслідування

У Кременчуці 11 вересня під час конфлікту в гаражному кооперативі 47-річний чоловік наніс ножове поранення 62-річному знайомому. Про це повідомила пресслужба поліції. Потерпілого ушпиталили й близько 10.20 медики викликали поліцію.
Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що під час спільного дозвілля в одному з гаражів між чоловіками виникла сварка. У ході конфлікту один чоловік вдарив ножем іншого та втік з місця події.
Поліція протягом години знайшла втікача. Слідчі повідомили йому про підозру, і наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що нещодавно у Кременчуці конфлікт біля місцевого кафе завершився ножовим пораненням.
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