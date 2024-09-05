У Кременчуці конфлікт біля кафе завершився ножовим пораненням: відео

Сьогодні, 11:22 Переглядів: 528

У Кременчуці конфлікт біля місцевого кафе завершився ножовим пораненням. Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, інцидент стався днями в центральній частині міста. До патрульних і нацгвардійців звернувся містянин, який повідомив про тяжке поранення чоловіка під час сутички.

Патрульні Ілля Крамаренко та Назар Попович разом із нацгвардійцями прибули на місце події, де виявили пораненого чоловіка на лавці в парку та почали надавати домедичну допомогу. До приїзду медиків поліцейські підтримували свідомість потерпілого та контролювали його стан.

Чоловіка ушпиталили, на місці працювала слідчо-оперативна група для з’ясування всіх обставин події.