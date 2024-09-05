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Надзвичайні новини

У Кременчуці конфлікт біля кафе завершився ножовим пораненням: відео

Сьогодні, 11:22 Переглядів: 528

 Патрульні разом із нацгвардійцями надали першу допомогу на місці

У Кременчуці конфлікт біля місцевого кафе завершився ножовим пораненням. Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, інцидент стався днями в центральній частині міста. До патрульних і нацгвардійців звернувся містянин, який повідомив про тяжке поранення чоловіка під час сутички.

Патрульні Ілля Крамаренко та Назар Попович разом із нацгвардійцями прибули на місце події, де виявили пораненого чоловіка на лавці в парку та почали надавати домедичну допомогу. До приїзду медиків поліцейські підтримували свідомість потерпілого та контролювали його стан.

Чоловіка ушпиталили, на місці працювала слідчо-оперативна група для з’ясування всіх обставин події.

Ймовірно мова йде про різанину у Придніпровському парку, яка сталась 31 серпня. 


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Автор: Руслана Горгола
Теги: ножове поранення патрульна поліція
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